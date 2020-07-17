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Деловая газета "Взгляд"

Грузия начала обучать украинских специалистов береговой охраны

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ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

Сотрудники Службы береговой охраны Грузии, подготовленные США, приступили к обучению украинских коллег. Сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так, около 280 сотрудников Службы береговой охраны прошли "американские тренинги высокого уровня", а теперь, "с целью внести вклад в укрепление региональной безопасности", они сами проводят тренинги для представителей Украины.

Базу СБО Грузии в Поти в четверг посетила посол США в Грузии Келли Дегнан. Она вышла в море на одном из семи кораблей, которые за последнее время были переданы США Грузии.

По словам посла, сотрудничество двух стран в этой области "тесное" и направлено на то, чтобы Грузия надежно защищала границы и безопасность Черного моря.

Напомним, в среду корабли НАТО зашли в акваторию Черного моря для участия в военных учениях с Украиной и Болгарией.

Также сообщалось, что НАТО будет уделять больше внимания обеспечению безопасности в регионе Черного моря.


Дмитрий Александров, Тбилиси

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Грузия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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