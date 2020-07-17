«Адмирал Касатонов» готов встать на боевое дежурство

Председатель комиссии государственной приёмки и ответственный сдатчик подписали на «Северной верфи» приёмный акт первого фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов».

Как сообщает ТАСС, председатель комиссии государственной приёмки фрегата Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге приёмный акт первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» проекта 22350. После утверждения приёмного акта главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъёму Андреевского флага и официальному приёму в состав Военно-морского флота РФ.

«Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича. Очень замечательно, что завод «Северная верфь» сделал всё, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку. Большое вам спасибо!» — сказал на церемонии подписания заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин.