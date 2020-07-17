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Военно-промышленный курьер

Армейский корпус Балтфлота занимает огневые рубежи вокруг Калининграда

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Источник изображения: vpk-news.ru

В западном форпосте РФ начались масштабные учения, в ходе которых военнослужащие будут совершенствовать мастерство в полевых условиях.

К учениям привлечено более 1,5 тысячи человек, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Также задействовано около 300 единиц техники, среди которых танки Т72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град».

В настоящее время подразделения совершают марши в назначенные районы. По прибытии военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника и ориентированию в незнакомой местности.

Кроме того, будут отрабатываться вопросы жизнеобеспечения на привалах и организация несения комендантской службы.

На завершающем этапе подразделения армейского корпуса БФ проведут на полигонах стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП, танков и артиллерии по мишеням, имитирующим технику и живую силу.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
Мста-С
Ураган РСЗО
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Минoбороны РФ
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БФ
Военные учения
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