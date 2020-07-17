Вооруженные силы РФ получат новый многофункциональный беспилотник вертолетного типа

Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина на "Армии-2018".

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В России создали многофункциональный беспилотник вертолётного типа "Грач", в ближайшее время ожидается заключение контракта на его поставку в Вооруженые силы РФ, следует из материалов конкурса "Авиастроитель года".

"В ближайшее время планируется после проведения испытаний присвоение литеры "О" и заключение государственного контракта с Минобороны России на поставку первых многофункциональных вертолетов в рамках гособоронзаказа", - говорится в материалах проекта Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.Пландина.

Согласно опубликованным материалам, летательный аппарат построен по классической схеме вертолета с одним несущим и рулевым хвостовым винтами и оснащен бензиновым двигателем.

Характеристики "Грача" позволяют использовать его как в качестве разведывательно-наблюдательного беспилотника, так и в качестве грузового транспортника. Из материалов проекта следует, что беспилотник способен доставить груз массой до 40 кг на расстояние до 400 км при собственной массе в 100 кг.

Отмечается, что в настоящее время разработчики ведут подготовку к испытаниям и лицензированию беспилотника в соответствии с Воздушным кодексом РФ.