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Интерфакс-АВН

Вооруженные силы РФ получат новый многофункциональный беспилотник вертолетного типа

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Армия-2018
Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина на "Армии-2018".
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых (фото Александра Барыкина, Олега Зеленина)

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В России создали многофункциональный беспилотник вертолётного типа "Грач", в ближайшее время ожидается заключение контракта на его поставку в Вооруженые силы РФ, следует из материалов конкурса "Авиастроитель года".

"В ближайшее время планируется после проведения испытаний присвоение литеры "О" и заключение государственного контракта с Минобороны России на поставку первых многофункциональных вертолетов в рамках гособоронзаказа", - говорится в материалах проекта Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.Пландина.

Согласно опубликованным материалам, летательный аппарат построен по классической схеме вертолета с одним несущим и рулевым хвостовым винтами и оснащен бензиновым двигателем.

Характеристики "Грача" позволяют использовать его как в качестве разведывательно-наблюдательного беспилотника, так и в качестве грузового транспортника. Из материалов проекта следует, что беспилотник способен доставить груз массой до 40 кг на расстояние до 400 км при собственной массе в 100 кг.

Отмечается, что в настоящее время разработчики ведут подготовку к испытаниям и лицензированию беспилотника в соответствии с Воздушным кодексом РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АПЗ Пландина
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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