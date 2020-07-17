Новейший космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» завершил комплексное тестирование

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Телескоп «Джеймс Уэбб» наконец-то собрали, и тестировщики CST воспользовались уникальной возможностью провести комплекс проверок электроники и систем.

CST (Comprehensive Systems Test) - это комплекс проверок работы всех систем аппарата после сборки. Для «Уэбба» это первый подобный тест.

Теперь, когда «Джеймс Уэбб» полностью собран, симуляции больше не нужны, и инженеры могут с уверенностью оценить как его программное обеспечение, так и электронную производительность в собранном варианте.

Тестирование - лучший способ обеспечить успех миссии

«Уэбб» - технически сложный и самый большой космический телескоп НАСА из когда-либо созданных. Он состоит из множества компонентов, которые должны взаимодействовать друг с другом для достижения миссии.

Подобные тесты показывают, как каждый модуль взаимодействует друг с другом.

Важность тестирования сложно переоценить, при написании программного обеспечения отдельные единицы кода должны быть проверены и перепроверены по мере их написания, поскольку они объединяются все более крупные части кода. Проще говоря - ищут и исправляют баги. Тесты необходимо запускать каждый раз по мере внесения в код изменений, чтобы убедится в его работоспособности. Тестирование проводилось 24 часа в сутки, в течении 15 дней. Было написано около 1070 скриптов и проведено 1370 процедур.

Источник изображения: topwar.ru

Фото: НАСА/Крис Ганн

После полной сборки космического телескопа "Джеймс Уэбб" группы тестирования провели всестороннюю оценку систем, которая позволила им с уверенностью оценить программное обеспечение и электронные характеристики Уэбба как полностью собранного аппарата.

Последняя серия тестов определит готовность «Уэбба». После следующего набора тестов (акустических и вибрационных, имитирующих условия запуска) команда проведет еще одно один тест всей системы «Уэбба», после чего инженеры сравнят результаты до и после испытаний, которые должны быть одинаковыми, показывая что аппарат работает без проблем и выдержит все условия запуска.

Я никогда не видел таких межорганизационных усилий, которые позволили бы объединить множество людей в самых разных областях для успешного достижения общей цели

, - сказал представитель компании, занимающейся проектом.

Источник изображения: topwar.ru

Фото: Northrop Grumman

Развивающаяся ситуация с новым коронавирусом COVID-19 оказывает значительное пагубное влияние во всем мире. Следуя расширенным мерам личной безопасности, введенным в марте, команда продолжила работу по интеграции и тестированию в чистых помещениях со значительным сокращением персонала и смен.

Новую дату запуска должны назначить в июле. Ранее запуск был запланирован на март 2021 года.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, как считают в NASA, станет ведущей обсерваторией космической науки в мире и будет пытаться разгадывать загадки не только в Солнечной системе, но и в дальнем космосе. "Уэбб" - это международная программа, возглавляемая NASA с ее партнерами, Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством.