На Украине назвали срок планируемого отказа от самолётов Су-25, Су-27 и МиГ-29

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На Украине обсуждается модернизация военно-воздушных сил страны. В ходе заседания подкомитета оборонной промышленности комитета ВРУ по национальной обороне были озвучены планы такого рода модернизации.

В частности, указано на то, что до 2035 года ВВС Украины должны пополниться 100 новыми боевыми самолётами, чтобы боеспособность Украины в воздухе поддерживалась на приемлемом уровне.

В число указанной сотни самолётов должны войти истребители, бомбардировщики, штурмовики и самолёты разведывательной авиации, которыми Киев планирует заменить стоящие на вооружении самолёты советской и постсоветской сборки.

Семинар с участием нардепов упомянутого подкомитета Рады проводился Центральным научно-исследовательским институтом Вооруженных сил Украины. В ходе семинара было отмечено, что Украине необходимо "переходить на стандарты НАТО" в авиации и отказываться от Су-25, Су-27 и МиГ-29 в течение 15-летнего срока. О том, какую цену придётся заплатить украинским налогоплательщикам за переход в авиации на «стандарты НАТО» с переучиванием личного состава, сменой авиапарка, системы вооружений, инфраструктуры аэродромов и прочего, на семинаре не сообщили.

Однако впоследствии в украинских СМИ появились материалы, где указано, что, по самым скромным подсчётам, перевооружение обойдётся в 8,6 млрд долларов. Однако эта сумма учитывает расходы исключительно на покупку средств боевой авиации у стран Запада. Примерно вдвое большую сумму придётся заплатить за сопутствующие действия, включая реорганизацию системы обучения украинских военных лётчиков.

В качестве рассматриваемых поставщиков самолётов для ВВС Украины – США и Франция.