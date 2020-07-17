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Интерфакс-АВН

В ОАК обещают сохранить бренды и автономию конструкторских школ "МиГ" и "Сухого"

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Демонстрация делегации ВВС Азербайджана истребителя Су-30СМ в цеху Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут"
Демонстрация делегации ВВС Азербайджана истребителя Су-30СМ в цеху Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут".
Источник изображения: министерство обороны Азербайджана

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Объединение потенциалов компаний "МиГ" и "Сухой" в рамках дивизиона военной авиации ОАК не затронет бренды и автономию их конструкторских школ, сообщила пресс-служба корпорации.

"Сильные и известные во всем мире бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся. Конструкторские бюро "МиГа" и Сухого остаются автономными и продолжат развиваться в рамках каждой инженерной школы с сохранением наработанных подходов в работе", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в рамках процесса централизации, начиная с июня 2020 года в компании "Сухой" переданы функции единоличного исполнительного органа корпорации "МиГ".

Таким образом, генеральный директор компании "Сухой" Илья Тарасенко продолжит руководить обеими компаниями. Управляющим директором "МиГа" назначен Андрей Герасимчук.

"Андрей Леонидович Герасимчук окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации, карьеру начал на "МиГе", где, проработав более 30-ти лет, до нынешнего назначения прошел путь от авиатехника по планеру до заместителя генерального директора по организации поставок", - сообщает ОАК.

Согласно сообщению "Сухого" в Центре раскрытия корпоративной информации, совет директоров избрал Тарасенко гендиректором компании сроком на три года - с февраля 2020 года по 6 февраля 2023 года включительно.

Как сообщалось, гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко по совместительству стал главой компании "Сухой", сохранив при этом пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству. Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покинул компанию.

В ОАК отметили, что "консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты".

В 2016 году при назначении теперь уже бывшего гендиректора "Сухого" Игоря Озара на должность вице-президента ОАК по военной авиации ему также ставилась задача сформировать в корпорации профильный дивизион.

"В должностные обязанности Игоря Озара будет входить управление программами боевой авиации компаний "МиГ" и "Сухой", программами специальной авиации компаний "Туполев" и "ТАНТК им. Бериева" и другими проектами военного назначения", - заявляли тогда в ОАК.

Компания "Сухой" серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым ударным беспилотником "Охотник".

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК (аналогичные данные за 2018 год не публиковались). В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд руб, чистая прибыль - 3,5 млрд руб.

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