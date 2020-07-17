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Интерфакс-АВН

Российские ученые разработали систему сверхдальней регистрации ядерных взрывов

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Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле. 21 сентября 1955
Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле. 21 сентября 1955.
Источник изображения: © Фото : Вооруженные силы СССР

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Ученые Нижегородского научно-производственного объединения им. М.В.Фрунзе разработали систему сверхдальней регистрации ядерных взрывов по данным мониторинга информационных полей, следует из материалов конкурса "Авиастроитель года".

По данным материалов проекта, система способна зарегистрировать ядерный взрыв за счет сбора и обработки данных информационных полей частотного диапазона от 0 Гц до 150 кГц, что позволяет максимально расширить область обнаружения.

Согласно презентации, система способна осуществлять непрерывный мониторинг и представлять данные о параметрах ядерного взрыва, который был осуществлен при проведении испытаний или реальном ядерном нападении.

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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