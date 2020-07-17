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Газета.ru

Бои продолжаются: Баку и Ереван возобновили стрельбу на границе

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Источник изображения: gazeta.ru

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На армяно-азербайджанской границе возобновились боестолкновения. Стороны утверждают, что после этого возобновления потерь не было. Конфликт между республиками активизировался 12 июля. Баку и Ереван выступают с взаимными обвинениями. С начала обострения погибли более десяти человек.

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.

Как указали в оборонном ведомстве, из крупнокалиберного оружия и минометов были обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, пострадавших среди мирного населения нет. "В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии", - указано в сообщении министерства.

В свою очередь, в минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана попытались совершить диверсию, а затем начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

"Примерно в 03:40 (02:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях. В день, когда началось обострение, в минобороны Азербайджана сообщили, что подразделения ВС Армении при помощи артиллерии пытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. После этого завязался бой.

В Баку утверждают, что противник отступил после того, как понес потери. По данным военных, с азербайджанской стороны в бою погибли два военнослужащих, пятеро получили ранения, но позже от полученных ранений скончался еще один солдат.

Ереван при этом представляет иную картину. Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян сообщила, что около 12:30 12 июля азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ попытались нарушить госграницу на тавушском направлении, после чего последовало предупреждение армянской стороны. Тогда противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции, говорит она.

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», - сказала пресс-секретарь.

Два дня спустя в минобороны Армении сообщили, что армия страны в ходе непрекращающихся боестолкновений потеряла майора и капитана ВС страны. «В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке государственной границы получили смертельные ранения майор ВС Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян», - указали в министерстве. Армянская сторона также потеряла двух младших сержантов.

В свою очередь, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, слова которого передает портал vesti.az, рассказал, что в результате обстрелов на границе с Арменией погибли двое высокопоставленных азербайджанских военных. «Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», - уточнил он.

При этом vesti.az указал, что в ходе боевых действий погибли еще пять военнослужащих, в том числе два майора. Ранее в Баку сообщали о гибели четырех военных.

Через три дня после начала боестолкновений в Баку состоялся несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии. По данным СМИ, азербайджанцы прошли с национальными флагами по центральным улицам столицы, выкрикивая патриотические лозунги. Участников акции сопровождали наряды полиции.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана вызвала обеспокоенность мирового сообщество. К примирению стороны уже призывали в ООН и ЕС. Не менее озабочена ситуацией и Россия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта.


Кристина Сизова

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