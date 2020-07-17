Первая партия "Рафалей" должна прибыть в Индию 27 июля

ЦАМТО, 16 июля. По данным индийских СМИ, на фоне обострения отношений Индии с Китаем 27 июля на авиабазу "Амбала" должны прибыть не менее четырех заказанных во Франции истребителей "Рафаль".

По данным источников The Print, Индия и Франция достигли договоренности о поставке не менее четырех самолетов "Рафаль" к 27 июля. Потенциально возможна поставка шести истребителей. Кроме того, самолеты могут достичь готовности к боевому применению в более короткие сроки, чем предполагалось, поскольку одновременно Франция передает Индии неназванное количество управляемых ракет класса "воздух-воздух" "Метеор" и крылатых ракет "Скальп", предназначавшихся для собственных ВВС. Ранее предполагалось, что поставки боеприпасов начнутся через несколько месяцев после доставки истребителей.

Согласно планам, истребители "Рафаль" под управлением индийских пилотов вылетят с авиабазы "Истр" во Франции и выполнят перелет на авиабазу "Аль-Дафра" недалеко от Абу-Даби в ОАЭ. После ночной стоянки самолеты выполнят перелет в Амбалу, где размещается 17-я эскадрилья ВВС Индии. На пути в ОАЭ истребители будут сопровождать два французских самолета-заправщика. Запланированы, как минимум, две дозаправки в воздухе. На следующий день дозаправку будут осуществлять индийские самолеты-заправщики.

Подписанный Индией и Францией в сентябре 2016 года контракт предусматривал, что поставка "Рафалей" начнется в мае 2020 года, а основной пакет вооружений поступит в октябре. Тем не менее, после запроса Индии Франция уже приступила к поставке ракет, включая УР "Метеор", позволяющих поражать воздушные цели на расстоянии более 120 км, и КР "Скальп", обеспечивающих поражение наземных целей на удалении до 600 км.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.