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Российская газета

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

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Источник изображения: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500. Эксперты уверены, что его способности - обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить ракеты и уничтожить цель всего за четыре секунды - превращают ЗРК в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать.

Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на египетскую онлайн-газету Sasapost, до недавнего времени в мире лидировали три зенитные ракетные системы. Лучшими считались российские С-400, за ними шли Patriot и THAAD. Так было, пока Россия не создала зенитный ракетный комплекс С-500, который по характеристикам превзошел все существующие системы ПВО в мире.

В издании отмечают преимущества С-500. Система способна поражать не только ракеты средней дальности, но и цели в ближнем космосе, перехватить любое оружие, запущенное с большой высоты с беспилотника. Может сбить самолет или ракету, даже если их скорость превышает скорость звука. С-500 сможет обнаружить и уничтожить сразу 10 баллистических ракет, летящих со скоростью от 18 до 25 тысяч километров в час. Высота поражения цели - до 200 километров.

Поэтому, делает вывод издание, российская ракетная система в состоянии сбить гордость США - истребитель-невидимку F-35. Все указанные технические характеристики позволяют считать, что создание российского зенитного ракетного комплекса С-500 знаменует начало новой эпохи.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
THAAD
С-400 Триумф
С-500
Проекты
БПЛА
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