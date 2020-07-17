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Российская газета

Су-25СМ3 назвали "огнедышащим летающим танком" в Великобритании

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Россия применяет "огнедышащий летающий танк" с передовым оружием.

Так британское издание Daily Express отреагировало на опубликованные в интернете кадры тренировочных маневров модернизированного Су-25СМ3.

Этот штурмовик, отмечается в материале, является одним из самых используемых российских боевых самолетов. Он применялся во многих вооруженных конфликтах, а прозвище "летающий танк" получил из-за своей тяжелой брони и высокой надежности.

Особо британских журналистов впечатлил запуск штурмовиком нового вооружения.

- На кадрах показан запуск ракет. Они уходят в небо, оставляя за собой длинный белый след, - пишут авторы.

Авиационная поддержка сухопутных войск является основной целью Су-25. Разработанный в 1970-х годах самолет способен выявлять и уничтожать противника буквально за одну атаку, одновременно выдерживая огонь противника.

- Развитие технологий вооружения чуть не отправило штурмовик на пенсию, но серия модернизаций позволила решить связанные с целесообразностью эксплуатации самолета проблемы. Теперь Су-25СМ3 стал гораздо более универсальным, получил возможность применять расширенную номенклатуру бомб и ракет, - резюмирует издание.

Авторы также отметили, что при обновлении самолета конструкторы использовали опыт его применения в Сирии.


Тимур Алимов

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
Су-25
Проекты
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