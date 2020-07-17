Войти
Деловая газета "Взгляд"

США начали перебрасывать войска в Польшу

67
0
0
Военнослужащие США. Архивное фото
Военнослужащие США. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Имедашвили, STF

Вооруженные силы США начали переброску войск в Польшу для проведения учений, сообщило в четверг министерство национальной обороны республики.

"Начался процесс переброски американских войск в Польшу в рамках учений Emergency Deployment Readiness Exercise ("Готовность к экстренному развертыванию"), – передает ТАСС сообщение польского минобороны. Первые подразделения уже прибывают на полигон в Дравске-Поморском".

Как сообщило министерство, в период с 14 июля до 23 августа в страну будет переброшен американский бронетанковый батальон. Цель маневров – проверка готовности военных США к быстрому реагированию и развертыванию своих сил в любом районе мира.

С американской стороны в учениях примут участие 500 военнослужащих. Руководство маневрами будет осуществлять дивизионное командование ВС США в Познани.

"В связи с эпидемической ситуацией будут применяться все необходимые меры предосторожности, обеспечивающие защиту солдат и местных жителей от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание)", – заверили в минобороны Польши.

Учения Emergency Deployment Readiness Exercise должны были стать одним из элементов масштабных маневров Defender-Europe 20 Plus, но из-за пандемии нового коронавируса в планы были внесены значительные изменения, а сами учения были перенесены на лето.

Напомним, в июне председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что Соединенные Штаты могут передислоцировать часть выводимых из Германии войск не только в Польшу, но и в пару других стран Европы.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.06.2019
В Балтике начались крупномасштабные военно-морские учения НАТО
03.06.2019
Американский командный корабль вошел в Балтийское море
04.07.2016
Большая разница в военных учениях: «Запад» vs «Анаконда»
14.06.2016
СМИ Великобритании: НАТО показала Путину, кто главный
20.05.2013
И за десант, и за спецназ
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии