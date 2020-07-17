Истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 на юге РФ отработали посадку самолёта-нарушителя госграницы

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Атаки по воздушным и наземным целям условного противника, а также посадку самолёта-нарушителя государственной границы отработали во время тренировочных полётов экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2, сообщил Черноморский флот (ЧФ).

"В ходе полётов экипажи провели учебные атаки по воздушным и наземным целям условного противника. Кроме того, лётчики отработали вопросы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступал один из истребителей", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Отмечается также, что в ходе отработки элементов сложного пилотажа в условиях горной местности управление самолётами осуществлялось на предельно малых высотах до 100 метров, а ведение "воздушного боя" шло на сверхзвуковых скоростях.

В полётах "было задействовано более 10 единиц авиационной техники и около 20 лётчиков", информирует штаб ЧФ.

По его данным, задачи отрабатывали лётчики Южного военного округа.

Су-27СМ3 - модернизированный на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, филиал компании "Сухой", входит в ОАК) истребитель семейства "Су". По оценкам специалистов, модернизация дала новые качества боевым машинам, на них обновлено до 80% бортового оборудования.

Разработанный в ОКБ Сухого истребитель четвертого поколения Су-27 впервые взлетел 20 мая 1977 года, а первый серийный истребитель поднялся в небо в июне 1982 года. Этот истребитель положил начало целому семейству самолетов - Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения в настоящее время находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран.