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Военное обозрение

Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой

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Источник изображения: topwar.ru

В США представлен новый патрон калибра 6,8 мм с полимерной гильзой. Боеприпас создан американской компанией True Velocity в сотрудничестве с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в рамках программы "Оружие отделения следующего поколения" – Next Generation Squad Weapon (NGSW).

Как ранее сообщалось, армия США планирует замену пулемета FN M249 SAW и карабина M4/M4A1 новым оружием и, соответственно, новым боеприпасом калибра 6,8 мм. Данная программа NGSW предусматривает значительное повышение летальности и вероятности попадания на уровне отделения. Как сообщается, новый боеприпас значительно превосходит современные патроны 5,56х45 мм и 7,62х51 мм.

В рамках программы NGSW группа компаний - SIG Sauer, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems - создают автоматическую винтовку, получившую предварительное название RM277 NGSW-R. К данному автомату создан и патрон с полимерной гильзой. Предварительные испытания оружия и боеприпаса начались этой весной, а следующие запланированы на январь 2021 года. Textron Systems создает пулемет, разработан прототип с телескопическими боеприпасами.

Источник изображения: topwar.ru

В компании заявили, что новый патрон весит на 30% меньше, имеет лучшую меткость и пониженную передачу тепла на компоненты оружия.

Через способ производства металлических гильз, их внутренние размеры диктуются внешними размерами. Тогда как наш процесс производства устраняет это ограничение – мы можем изменять геометрию внутренней стороны гильзы. Мы можем постоянно поддерживать очень жесткие допуски, тем самым создавать идентичные друг другу гильзы. В результате – получаем одинаковую начальную скорость пули во время каждого выстрела. А когда эти пули покидают канал ствола на одинаковой скорости, то они и попадают в одно и то же место

- заявил представитель компании Патрик Хоган.

В рамках выставки SHOT Show 2020 компания показала целый ряд патронов с полимерными гильзами вплоть до калибра .50.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
Компании
General Dynamics
SIG Sauer
Textron
Проекты
2020-й год
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