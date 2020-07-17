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Российская газета

Минобороны рассказало о работе на орбите аппаратов военного назначения

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«Космос-2421»
«Космос-2421».
Источник изображения: http://expert.ru/

В ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате военные получил "ценную информацию о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Речь, по всей видимости, идет о контрольной миссии спутника серии "Космос". Именно такой объект в ноябре прошлого года вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1". В каталоге объектов российской системы контроля космического пространства он значится под номером 2542.

Известно, что этот аппарат создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Его оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли. Но, пожалуй, главная миссия этого спутника - контролировать работоспособность других орбитальных объектов. Не случайно такие аппараты еще называют спутниками-инспекторами. Они сконструированы таким образом, что могут перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников.

Кроме того, орбитальные инспекторы при необходимости способны получать информацию с чужих аппаратов. Правда, об этой их функции военные предпочитают не распространяться.

По данным из открытых источников, в составе нашей орбитальной группировки сейчас числятся более 150 космических аппаратов различного назначения. Причем около 70 процентов спутников находятся под управлением автоматизированного комплекса Космических войск ВКС России.

Одни аппараты военные выводят на орбиту, другие, выслужившие свой срок, уничтожают. К примеру, в конце прошлой осенью в ВКС подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422", который летал вокруг Земли более 13 лет - с июля 2006 года. Для большей безопасности операцию по его обезвреживанию провели над акваторией Тихого океана. Впрочем, по данным Центра контроля космического пространства, большую часть фрагментов спутника топить в океане не пришлось - они сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.

Опыт подобного уничтожения выработавших свой срок космических аппаратов у российских специалистов богатейший. Они ни одно десятилетие так "утилизируют" старые спутники. Причем с точностью до минут и метров заранее рассчитывают время и высоту вхождения аппарата в плотные слои атмосферы, где большая часть космической техники просто выгорает. А также четко определяют место, куда безопасно для людей и объектов должны упасть сохранившиеся после термического воздействия мелкие части спутника. Как правило, их затапливают в океане.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Проекты
СККП
Союз-2 РН
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