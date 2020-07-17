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ЦАМТО

Разведывательный комплекс "Зоопарк" поступил на вооружение артиллеристов Амурского объединения ВВО

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РЛС «Зоопарк-1»
РЛС «Зоопарк-1».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 июля. Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки "Зоопарк", способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 км, поступил в артиллерийское соединение Восточного военного округа (ВВО).

Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их. Также комплекс позволит с высокой точностью корректировать огонь по разрывам снарядов своих артиллерийских систем.

Комплекс "Зоопарк" позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. "Зоопарк" способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункты управления. Комплекс размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ, сообщает пресс-служба ВВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Зоопарк
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
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