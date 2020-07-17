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Военное обозрение

«Эпоха господства С-500 «Прометей»: Россия создала зенитный комплекс, превосходящий все существующие

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Источник изображения: topwar.ru

В мире наступает эпоха господства российской зенитной ракетной системы С-500 "Прометей". Россия смогла всех удивить, создав новый зенитный комплекс, превзошедший все существующие оборонительные системы в мире, пишет египетское издание Sasapost.

По мнению издания, ранее в мире существовали три лучшие зенитные системы: российская ЗРС С-400 и американские системы Patriot и THAAD. Однако создав новый комплекс С-500 "Прометей" Россия смогла далеко обогнать США и других производителей зенитных комплексов.

Вокруг нового комплекса сохраняется атмосфера секретности, пишет издание, но некоторые данные все равно попадают в СМИ, поэтому с уверенностью можно констатировать, что новый комплекс может поражать не только ракеты средней дальности и самолеты, но и поражать ракеты в ближнем космосе. С-500 может сбивать любой самолет или ракету, даже если их скорость превышает скорость звука. Комплекс способен обнаруживать и сбивать 10 баллистических ракет одновременно. Он также может поражать цели на высоте 200 километров.

В мае 2018 года Россия провела самое длинное в истории испытание ракеты "земля-воздух", в ходе которого "Прометею" удалось поразить цель на расстоянии 482 км, что на 78 км больше предыдущего рекордного показателя. 4 июня 2019 года Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором система ракет-перехватчиков поражает ракету класса "земля-воздух" большой дальности. В видео не было упомянуто название тестируемой системы, но согласно широко распространенному мнению, это была зенитная ракетная система С-500

- говорится в статье.

Еще одним преимуществом российского комплекса является его мобильность: его можно быстро развернуть всего за нескольких минут, чтобы поразить любую цель, обнаруженную устройствами раннего предупреждения.

В отличие от всех остальных систем противовоздушной обороны, С-500 снабжается радиолокационной информацией, которую может передать любая третья сторона в любом регионе мира. С-500 может распознать угрозу, даже находясь вне зоны действия своих радиолокационных устройств, пишет издание. Эта особенность "Прометея" заставляет нас поверить, что С-500 может сбить истребитель-невидимку F-35 — гордость американской военной промышленности.

В заключение издание пишет, что Россия создала комплекс с уникальными характеристиками, превращающими его в глобальную угрозу. Новая зенитная система будет господствовать в мире, а остальные страны смогут за этим только наблюдать. Развертывание одного комплекса в Калининграде позволит России держать под контролем многие страны, включая Прибалтику. А развертывание С-500 в Крыму "накроет зонтиком" все Черное море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
THAAD
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Оборонительные системы
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