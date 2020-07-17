"Странные люди". Политолог о высказывании главы Минобороны Эстонии про РФ

Глава министерства обороны Эстонии призвал военнослужащих к готовности защитить страну от "российской угрозы". Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти слова.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам назвал Россию врагом и призвал военнослужащих к готовности защитить страну от "российской угрозы".

"Эстонии нужна обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат – это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", – сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном на сайте Минобороны.

"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", – заявил эстонский министр.

Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу желания некоторых прибалтийских политиков объявить Россию "врагом".

"Как говорится, "на воре и шапка горит". Они столько сделали гадостей России, столько натворили дел за все эти годы, не могли никак мирно жить, бежали все время впереди паровоза, впереди Америки и Брюсселя, что теперь по ночам просыпаются от страха и дрожат от ужаса при одной только мысли о России. И не случайно они не только во сне, но и наяву во время всевозможных учений иной раз проговариваются – говорят своим молодых людям, что теперь "назад никакого пути нет"... Ужаса они на себя нагоняют все больше и больше, поэтому и учений они стараются проводить все больше и больше, пропагандировать своих молодых людей. Конечно, все это бессмысленные вещи, но другой политики они, видимо, себе не представляяют. Странные люди", – подытожил Олег Матвейчев.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, в том числе из прибалтийских стран. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

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