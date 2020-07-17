"Странные люди". Политолог о высказывании главы Минобороны Эстонии про РФ

Глава министерства обороны Эстонии призвал военнослужащих к готовности защитить страну от "российской угрозы". Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти слова.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам назвал Россию врагом и призвал военнослужащих к готовности защитить страну от "российской угрозы".
"Эстонии нужна обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат – это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", – сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном на сайте Минобороны.
"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", – заявил эстонский министр.
Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.
Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу желания некоторых прибалтийских политиков объявить Россию "врагом".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, в том числе из прибалтийских стран. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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