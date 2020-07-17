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РИА Новости

Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу

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Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащий.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Армении

ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обнародовала в Facebook фото- и видеокадры удара по армянскому селу Айгепар, находящемуся на границе с Азербайджаном.

На видеокадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в населенном пункте, предположительно, в результате артобстрела.

Ադրբեջանական կողմի այսօրվա հարվածը Այգեպար գյուղի ուղղությամբ։ Քիչ անց հակառակորդը ստացել է արժանի պատասխան։

Опубликовано Shushan Stepanyan Среда, 15 июля 2020 г.

"Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар", - написала Степанян в аннотации к фото- и в идеокадрам.

Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Минобороны Азербайджана в свою очередь ранее заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией, по данным военного ведомства, ведётся обстрел населённых пунктов со стороны ВС Армении.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

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Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Проекты
2020-й год
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