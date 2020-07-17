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Бетон РУ

В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум

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Танки в цеху
Танки в цеху во время рабочей поездки Владимира Путина в Нижний Тагил (Фто: Вадим Ахметов).
Источник изображения: https://rg.ru/

Предложение о повышении расходов на военный сектор прозвучало из уст генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он настаивает, что с помощью этого можно восстановить экономику государств блока в преддверии обширной рецессии после пандемии коронавируса. Столтенберг отметил, что инвестиции в закупку новых вооружений являются инвестициями в военную промышленность, что в свою очередь будет стимулировать экономику для преодоления последствий борьбы с пандемией.


Как сообщает официальный сайт 1xBet, мировой экономический спад по итогам текущего года может составить четыре процента, а падение ВВП стран Евросоюза – восемь процентов. Страны НАТО боятся, что для восстановления экономики потребуется много времени, поэтому планируют стимулировать этот процесс. В том числе за счет вложений в военный сектор.


Напомним, что речь о двухпроцентном росте военно-промышленных расходов стран НАТО впервые зашла в 2014 году. Тогда на саммите в Уэльсе были объявлены требования к странам-участникам альянса, согласно которым они должны повысить расходы на ВПК к 2024 году. Эксперты отметили, что это решение очень выгодно США, хотя именно американская страна заявила, что повышение военных расходов позволит сбалансировать распределение всех оборонных расходов между США и остальными странами альянса.


Интересно, что у предложения генсека Йенса Столтенберга есть и свои противники. Многие аналитики полагают, что его призыв не прекращать программу по увеличению расходов на ВПК на самом деле является помощью США. Дело в том, что семьдесят процентов вооружений для НАТО производится именно американскими компаниями. Поэтому когда Столтенберг предлагает вложиться в ВПК, на самом деле он хочет, чтобы все страны альянса вложились в экономику США. Таким образом страны НАТО за свой счет увеличивают ВПК США и помогают восстановить экономику этой страны. Кстати, можно использовать промокод 1xBet для того, чтобы поставить на исход осенних выборов президента США.


Что касается российской военной промышленности, то в конце августа состоится важное событие в этой сфере. Организаторы все-таки решили не отменять проведения военно-технического форума «Армия-2020». Впрочем, пока не опубликована информация о том, в каком формате состоится мероприятие. Изучается вариант, при котором доступ на форму получат только приглашенные специалисты. Хотя организаторы «Армии-2020» хотели бы открыть свою программу для всех желающих. В начале августа они обещали определиться с форматом проведения фестиваля. И основываться они будут исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Пока же организаторы занимаются формированием пула участников форума, а также согласуют программу показа – что будет выставляться в закрытой, а что в открытой его части.


Отметим, что форум «Армия-2020» станет первым крупным событием для мировой оборонной промышленности после снятия ограничений. Сообщается, что на нем будут показаны все сегменты современного рынка вооружений, а также будут представлены военная и специальная техника. Одним из ключевых экспонатов станет танк Т-14.

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Россия
США
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Армата
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
17.07.2020 01:13
Хороший тамада, и конкурсы интересные
0
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