Турецкий самолёт-разведчик упал неподалёку от границы с Ираном

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Из Турции приходят сообщения о потере самолёта ВВС страны. По последним сведениям, речь идёт о разведывательном самолёте, которые выполнял полёт в районе границы с Ираком и Ираном.

По сообщению информационных источников в самой Турции, самолёт-разведчик рухнул во время полёта над турецкой провинцией Ван. Эта провинция (ил) граничит с Исламской Республикой Иран.

По последним сведениям, самолёт выполнял разведывательную миссию в вечернее и ночное время суток. Заявлено, что катастрофа произошла около 3 часов ночи по местному времени.

Известно, что в результате падения борта погибли девять человек – два пилота и семь офицеров службы безопасности Турции.

Гибель лётчиков и членов наблюдательно-разведывательной миссии подтверждена главой МВД Турции.

По некоторым данным, самолёт упал в районе горы Артос, на высоте около 2,2 км над уровнем моря. При этом известно, что самолёт начал свой полёт накануне примерно в 19:00, вылетев из аэропорта административного центра провинции Ван. Последний выход на связь был зафиксирован в 22:45 по местному времени. Не совсем понятно, почему в таком случае заявлено о том, что упал самолёт в 3 часа ночи.

На место падения разведывательного авиаборта прибыли спасатели, а также глава МВД Турции. Выживших не обнаружено.

По некоторым сведениям, самолёт был построен в 2015 году.