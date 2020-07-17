Войти
Военное обозрение

Турецкий самолёт-разведчик упал неподалёку от границы с Ираном

57
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из Турции приходят сообщения о потере самолёта ВВС страны. По последним сведениям, речь идёт о разведывательном самолёте, которые выполнял полёт в районе границы с Ираком и Ираном.

По сообщению информационных источников в самой Турции, самолёт-разведчик рухнул во время полёта над турецкой провинцией Ван. Эта провинция (ил) граничит с Исламской Республикой Иран.

По последним сведениям, самолёт выполнял разведывательную миссию в вечернее и ночное время суток. Заявлено, что катастрофа произошла около 3 часов ночи по местному времени.

Известно, что в результате падения борта погибли девять человек – два пилота и семь офицеров службы безопасности Турции.

Гибель лётчиков и членов наблюдательно-разведывательной миссии подтверждена главой МВД Турции.

По некоторым данным, самолёт упал в районе горы Артос, на высоте около 2,2 км над уровнем моря. При этом известно, что самолёт начал свой полёт накануне примерно в 19:00, вылетев из аэропорта административного центра провинции Ван. Последний выход на связь был зафиксирован в 22:45 по местному времени. Не совсем понятно, почему в таком случае заявлено о том, что упал самолёт в 3 часа ночи.

На место падения разведывательного авиаборта прибыли спасатели, а также глава МВД Турции. Выживших не обнаружено.

По некоторым сведениям, самолёт был построен в 2015 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Турция
Похожие новости
11.04.2018
Вопросы от французской разведки
18.12.2017
Названы очаги Третьей мировой войны
03.05.2017
Минное поле сотрудничества
12.12.2012
Проблемы импорта вооружений
07.06.2012
Партнерство водоизмещением в один катер
28.11.2011
Тысяча и одна сказка про иранскую бомбу из Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии