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Военное обозрение

«Выбран момент без сопровождения вертолётами»: зарубежная пресса реагирует на атаку российского патруля в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Из Сирии приходят сообщения о том, что ВКС России провели новую операцию против боевиков в ответ на атаку российской колонны.

Напомним, что атака на российско-турецкий военный патруль произошла 14 июля.

На съёмках, которая велась видеофиксатором на одном из бронеавтомобилей, показано, как происходит взрыв на пути следования патруля.

Взрыв произвёл террорист-смертник, который сблизился с первой машиной патруля на белом автомобиле, начинённом взрывчаткой.

В результате атаки, как сообщили официальные источники, ранения получили трое российских военнослужащих. Это представители военной полиции из Ингушетии.

Видео подрыва с другого ракурса, по которому можно судить о большой мощности взрывного устройства:

На атаку, которую боевики осуществили против российских военнослужащих, отреагировали зарубежные СМИ. В прессе Германии говорится о том, что до мира в Сирии далеко и что атаки боевиков будут продолжаться до тех пор, пока страны, вовлечённые в сирийскую войну, не достигнут работоспособных договорённостей.

В турецких СМИ заявили о том, что ранения получили и несколько турецких военнослужащих, участвовавших в совместном патрулировании. О тяжести полученных ими ранений при этом не сообщается.

В США тем временем опубликовано высказывание спецпредставителя этой страны по Сирии Джеймса Джеффри. По его словам, "Соединённые Штаты не добиваются ухода Башара Асада и не ограничивают военной присутствие России в Сирии". В Вашингтоне утверждают, что основная цель военного присутствия США в САР - "борьба с международным терроризмом". Борьба эта выглядит весьма странной, особенно если учесть, что основная часть американского контингента в Сирии сосредоточена на нефтяных объектах востока страны.

В иранских СМИ отмечено, что подрыв патруля - явная провокация сил, стоящих за боевиками, рассчитанная на новую эскалацию конфликта.

СМИ Китая публикуют материалы, где говорится, что атака российского патруля в САР проводилась при координации действий боевиков с теми, кто поставил перед ними такую задачу. Был выбран момент, когда патруль не сопровождался вертолётами, а также при прохождении колонны через населённый пункт. О том, кто именно мог ставить задачу атаковать патруль, не сообщается.

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