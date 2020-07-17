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Интерфакс-АВН

Артиллеристы ЦВО уничтожили бронетехнику и укрепления условного противника на Урале

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Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Екатеринбург. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Артиллерийские подразделения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили оборонительные сооружения, бронетехнику и живую силу условного противника во время учения на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"Всего в ходе учения артиллеристы ЦВО отработали около 20 огневых задач, в выполнении которых было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, а также около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В рамках учения расчеты комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" получили данные о местоположении условного противника. Боевые расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 120-миллиметровых минометов 2Б11 комплекса "Сани" открыли огонь по основным силам и оборонительным укреплениям "противника" и уничтожили их.

Также артиллеристы "ударили" осколочно-фугасными снарядами по бронетехнике и живой силе условного противника.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
2С3 Акация
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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