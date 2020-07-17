Помимо АК-203 у России Индия закупит партию карабинов Caracal в ОАЭ

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Индийские вооружённые силы намерены осуществить закупку стрелкового оружия у компании из Объединённых Арабских Эмиратов. Речь идёт о Caracal International.

ВС Индии собираются приобрести партию карабинов ближнего боя (CQB). Причём ОАЭ озвучили предложение в 2017 году. И три года в Нью-Дели размышляли о том, стоит ли его принимать или нет. В итоге решили, что закупка карабинов у Объединённых Арабских Эмиратов – дело подходящее.

На реализацию контракта запланировано потратить около 35 млрд рупий. Это около 33 млрд рублей.

В сообщениях представителей министерства обороны Индии говорится о том, что «армия озвучила важные требования к стрелковому оружию». О том, какими именно были эти требования, не сообщается, но добавляется, что новые карабины являются «приоритетом для пехотных подразделений».

Карабин для индийской армии будет выпускаться под патрон 7,62х39 мм. Он является модификацией винтовки AR-15 конструктора Юджина Стоунера.

Нужно напомнить, что ранее Индия заключила крупный контракт и с Россией – на поставки и сборку сотен тысяч автоматов АК-203. Различные варианты закупаемого стрелкового оружия в Минобороны Индии обозначают как замену автоматическим винтовкам INSAS индийского производства. Ранее в Нью-Дели заявили, что INSAS не соответствуют потребностям современной индийской армии.