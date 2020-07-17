"Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Два Больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провели артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря по морским и воздушным целям, сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский

В полигоне боевой подготовки экипажи больших противолодочных кораблей провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнили стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100, отметил он.

Далее корабли огнем артиллерии поразили буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

Действия больших противолодочных кораблей обеспечивали морской буксир МБ-92 и дальний противолодочный самолёт Ту-142.