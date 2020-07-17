Весенний призыв в армию успешно завершен

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в России успешно завершена призывная кампания на военную службу, сообщило Минобороны.

Ведомство отметило, что в связи с распространением коронавируса высказывались "скептические прогнозы и опасения", но "призыв завершен с должным качеством и в срок". Сообщается, что на военную службу направлены 135 тыс. новобранцев, передает РИА "Новости".

В научные и научно-производственные роты "было направлено более 450 молодых ребят", в спортивные роты – более 150 человек, передает ТАСС.

Были приняты "беспрецедентные" меры, которые позволили не допустить проникновения коронавируса в соединения и воинские части Вооруженных сил России. Отмечается, что "вызов призывников был перенесен с апреля на май месяц", призывники "в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн".

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начался 1 апреля. В Общественной палате объясняли, что призыв не помешает карантинным мерам, наоборот, благодаря ему молодых людей проверят на коронавирусную инфекцию. В мае министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса.

Антон Антонов