Войти
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о планах раскрыть ТТХ российских вертолетоносцев

77
0
0
Построенная на территории ООО "Судостроительный завод "Залив" вертолетная площадка. Керчь, 27.05.2020
Построенная на территории ООО "Судостроительный завод "Залив" вертолетная площадка. Керчь, 27.05.2020.
Источник изображения: кадр из видео Igor Korsakov (via vk.com/milinfolive )

В четверг будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900, после церемонии раскроют их тактико-технические характеристики, сообщил источник в судостроительной отрасли.

Источник РИА "Новости", подчеркнул, что "впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса – вертолетоносец". Церемония пройдет 16 июля на заводе "Залив" (Керчь).

ТТХ кораблей пока не сообщались, их "планируется озвучить после церемонии", сказал источник. Он сообщил, что головной корабль серии будет носить имя "Севастополь".

Отметим, что президент России Владимир Путин в четверг посетит Крым и примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ на заводе "Залив".

В июне информированный источник сообщил, что первый из российских универсальных кораблей-доков ВМФ планирует получить в 2025 году.

При этом ВМФ России категорически не хочет копировать французский "Мистраль".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
04.06.2020
Почему Россия не копирует французский «Мистраль»
25.02.2020
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
11.12.2019
Какой флот строит Россия и для чего
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
18.11.2014
Не было счастья, так санкции помогут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии