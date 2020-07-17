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ТАСС

Антонов считает, что полет "Союз-Аполлон" стал примером сотрудничества РФ и США в космосе

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

Российский посол подчеркнул, что эта миссия "продемонстрировала, что разные политические системы не являются препятствием для установления крепких дружеских отношений между людьми"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Советско-американская программа "Союз-Аполлон" стала первым примером сотрудничества Москвы и Вашингтона в освоении космоса и продемонстрировала возможность того, что сверхдержавы могут работать вместе, несмотря на разногласия. Эту мысль подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов в статье по случаю 45-й годовщины полета "Союз-Аполлон", размещенной в среду на сайте журнала Air&Space Magazine.

"История российско-американского взаимодействия насчитывает немало ярких страниц и почетное место в их ряду занимает экспериментальный полет "Союз-Аполлон", состоявшийся 17-19 июля 1975 года, - отметил он. - Данная миссия стала "первой ласточкой" в сотрудничестве Москвы и Вашингтона по освоению бескрайних звездных просторов и, что не менее важно, она позволила установить в отношениях между участниками того проекта атмосферу подлинного товарищества, которая сохранилась до наших дней. Тогда, 45 лет назад, совместная инициатива стала олицетворением наметившейся на рубеже 1960-х-1970-х годов "разрядки" в отношениях между СССР и США. Орбитальный полет был призван показать, что две сверхдержавы могут работать вместе несмотря ни на какие политические и идеологические разногласия".

Стыковка над Эльбой

На борту космического корабля "Союз-19" были космонавты Алексей Леонов, первым совершивший выход в открытый космос и Валерий Кубасов, в составе экипажа "Аполлона" - астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. 15 июля 1975 года оба космических аппарата успешно стартовали и вечером 17 июля состоялась их историческая стыковка. Посол РФ в США обратил внимание на то, что "люки между "Союзом" и "Аполлоном" были открыты, когда корабли пролетали над рекой Эльба в Германии", где в апреле 1945 года произошла знаменитая встреча советских и американских войск, вместе сражавшихся против нацизма. В этой связи он привел слова космонавта Алексея Леонова: "В 45-м году на Эльбе встретились наши отцы, а в 75-м году над Эльбой встретились сыновья. Это было какое-то провидение".

Путь к сотрудничеству

Миссия "Союз-Аполлон", подчеркнул Анатолий Антонов, "продемонстрировала, что разные политические системы не являются препятствием для установления крепких дружеских отношений между людьми". Этот полет, продолжал он, проложил путь сотрудничеству в космосе, олицетворением которого сегодня является Международная космическая станция. "Лидеры России и США неоднократно подтверждали приверженность продолжению взаимодействия в данной области, подчеркивая его взаимовыгодный характер, - напомнил он. - Вне зависимости от событий на нашей планете, между космонавтами и астронавтами неизменно сохраняются добрые партнерские отношения. Ведь именно на околоземной орбите, в сотнях километров от остального мира, взаимовыручка, готовность прийти на помощь в любую минуту приобретает особую важность".

Наследие миссии "Союз-Аполлон", указал посол РФ в США, актуально и поныне, и "ее главный урок заключается в том, что освобожденный от политизации диалог между нашими странами открывает широкие возможности для продуктивной совместной работы".

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Германия
Россия
США
Проекты
МКС
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