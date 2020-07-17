NASA продлило контракт Boeing на техподдержку МКС до сентября 2024 года

NASA предоставило корпорации контракт объемом $916 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2024 года включительно. Как сообщила в среду на своем сайте Boeing, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предоставило ей соответствующий контракт объемом $916 млн.

"Boeing, с 1993 года являющаяся ведущим партнером НАСА по МКС, продолжит оказывать поддержку орбитальной лаборатории до сентября 2024 года на основании контракта объемом 916 млн долларов. Срок действия контракта был продлен сегодня", - информировала корпорация.

После прекращения использования шаттлов американские грузы стали доставляться на МКС с помощью кораблей Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman. Кроме того, для отправки астронавтов на станцию SpaceX создала пилотируемый корабль Crew Dragon, а Boeing в настоящее время разрабатывает корабль Starliner.

В августе 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении создать комиссию, которая должна будет изучить состояние МКС, чтобы в случае продления работы станции после 2024 года иметь представление о ресурсе всех ее блоков. В следующем месяце из материалов на сайте госзакупок стало известно о намерении госкорпорации заключить контракт на определение остаточного ресурса конструкции и корпусов российского сегмента Международной космической станции. Работы планировалось провести в 2019-2021 годах.