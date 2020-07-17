Войти
Российская газета

В Минобороны подвели итоги весеннего призыва-2020

69
0
0
Нашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

В минувшую среду завершился весенний набор молодых солдат на военную службу. Пожалуй, никогда в истории современной Российской армии он не вызывал столько споров в обществе, не менял столько призывных правил и не требовал от военного руководства столь жестких мер безопасности в отношении новобранцев. Причина этого хорошо известна - пандемия коронавируса.

Набор молодых солдат завершен, и в Минобороны сейчас подводят предварительные итоги этой компании. Главный результат известен: с начала апреля по середину июля на военную службу призвали, как это предписано указом президента РФ, 135 тысяч молодых людей. В министерстве обороны напомнили, как осуществлялась их постановка в армейский строй.

Так, из-за опасности распространения инфекции все военкоматы страны заранее перевели на усиленный противоэпидемический режим работы. В планы призывных комиссий пришлось скорректировать, перенеся вызов ребят на сборные пункты с апреля на май. При этом в комиссариаты их по нескольку раз не приглашали. Сведения о новобранцах уточняли по телефону или по видеосвязи. Каждому новобранцу сообщали дату и время медосвидетельствования и график работы призывной комиссии. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе это могло быть как в начале мая, так и в середине месяца.

"Призывные комиссии начали работу с 12 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывали граждан, которые могли быть гарантированно направлены в войска", - отметили в Минобороны РФ. Чтобы свести к минимум риск заражения коронавирусом, военкоматы обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами. Был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019.

С 20 мая начались отправки призывников со сборных пунктов. Перед отъездом в армию всех новобранцев протестировали на коронавирус. И лишь затем каждому выдали новенькую повседневную форму. Будущих моряков переодели в черные мундиры, авиаторов и десантников - в синие. Остальных - в форму защитного цвета. Все призывники получили персональные электронные карты для начисления денежного довольствия. Их снабдили медицинскими масками и несессерами, которые, помимо прочего, укомплектовали антисептиком для рук.

Заметим, что полторы тысячи новобранцев с признаками респираторных заболеваний до всех этих процедур не дошли. Их "отсеяли" еще на стадии проверки здоровья.

И еще одно новшество этого призыва в армию Впервые для перевозки новобранцев военные арендовали в пассажирских железнодорожных составах более 2 тысяч вагонов - там на службу ехали более 83,5 тысячи парней. В невиданных ранее масштабах был использован и военный транспорт, в том числе самолеты военно-транспортной авиации. Ребят доставляли в армию даже гражданскими чартерными рейсами.

Как как с пополнением так называемых специальных подразделений - научных, спортивных и научно-производственных рот? Призыв туда тоже был. В научные и научно-производственные роты направили служить более 450 талантливых ребят. В спортивные подразделения - направлено свыше 150 молодых членов сборной России по олимпийским видам спорта.

"Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов Российской Федерации, а также тщательному планированию воинских перевозок, были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных сил"", - сделали вывод в Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.04.2020
Досрочно возведенный военный медцентр откроется в Одинцово 24 апреля
24.04.2020
Поле боя — COVID-19. Какую технику используют военные в борьбе с коронавирусом
15.10.2019
Кандидаты на контрактную службу в России
12.08.2019
Появились сообщения об облучении пострадавших при взрыве на полигоне ВМФ
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
04.10.2007
Изделия и технологии двойного назначения представлены на открывшихся в Москве специализированных выставках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии