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Вестник Мордовии

За счет чего в Сирии БТР-82А уже 2-й раз за месяц спасают жизни наших воинов

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские БТР-82А в Сирии продолжают демонстрировать свои лучшие качества. В том числе достаточно высокий для техники такого класса уровень защиты.

Так, уже второй раз за месяц бронетранспортеры этой модели спасают жизни российских военнослужащих.

Первый инцидент произошел как раз в середине прошлого месяца, тогда, по данным российского Минобороны, во время патрулирования рядом с "восемьдесят вторым" военной полиции взорвался фугас террористов. Его мощность оценивалась примерно в 50 кг в тротиловом эквиваленте. Однако бронемашина получила минимальный ущерб, а находящиеся внутри бойцы не пострадали.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Аналогичный случай повторился утром 14 июля. Во время проведения совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха был взорван заминированный автомобиль. В результате повреждены турецкий бронеавтомобиль и БТР-82А. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района.

Как отмечают военные эксперты, БТР-82А, хоть внешне похож на своего предшественника - БТР-80А, но внутри машины были проведены доработки, повышающие противоминную защиту, а также предприняты меры по предотвращению разлета вторичных осколков внутри корпуса. Это, возможно, в определенной мере и сыграло свою роль в ходе упомянутых выше инцидентов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские конструкторы наряду с работой над перспективными машинами типа "Бумеранг" постоянно совершенствуют и образцы, которые находятся на конвейере. При этом учитывается опыт эксплуатации в Сирии.

Лев Романов

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