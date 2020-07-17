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ТАСС

Рогозин: дальние космические экспедиции возможны только в контексте сотрудничества стран

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Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин
Глава НАСА Джим Брайденстайн и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Reuters

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" поздравил главу NASA Джима Брайденстайна по случаю 45-летия миссии "Союз - Аполлон"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна по случаю 45-летия миссии "Союз - Аполлон", назвав ее точкой отсчета не только для МКС, но и для будущих дальних космических экспедиций, которые возможны только в контексте международного сотрудничества. Поздравление опубликовано в среду на сайте Роскосмоса.

"Пророчества сбылись и успешный опыт "Союз - Аполлон" мы можем считать точкой отсчета не только для проекта Международной космической станции, но и для будущих дальних космических экспедиций, которые мыслимы только в контексте активного международного сотрудничества, суммирующего в интересах всего человечества ресурсы, интеллект и дерзновенную решимость первооткрывателей", - говорится в сообщении.

Рогозин отметил, что эта встреча на орбите в 1975 году в непростой международной обстановке и общая работа ученых и инженеров СССР и США сообщили политикам двух стран импульс к оттепели и развитию сотрудничества.

"Идея международного сотрудничества в космосе не нова. О неизбежности объединения сил и ресурсов для исследования космоса говорил еще Константин Циолковский в 1920-х годах. Об этом за год до полета в космос Юрия Гагарина писал главный конструктор советской ракетно-космической техники Сергей Павлович Королев: "Можно надеяться, что в благородном, исполинском деле исследования космоса будет все более расширяться международное сотрудничество ученых, проникнутых желанием трудиться на благо всего человечества, во имя мира и прогресса", - добавил Рогозин.

15 июля исполняется 45 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту "Союза-19" находились советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, а на "Аполлоне" осуществили полет американские астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Стыковка "Союза-19" и "Аполлона" состоялась через два дня - 17 июля 1975 года над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран - над Эльбой.

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