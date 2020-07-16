«Звезда» над водой: в армии началась эксплуатация самолета-амфибии Бе-200

Первый образец «летающей лодки» уже поступил на вооружение ВМФ

Уникальные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» начнут поступать в войска. По словам источников «Известий», в оборонном ведомстве планируют сформировать несколько авиационных отрядов летающих лодок. Первая из них уже проходит службу в 859-м Центре боевого применения Морской авиации в Ейске. На следующей неделе новинка примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, «Альтаир» может пригодиться морякам при проведении спасательных операций и охране водных районов, а в перспективе — и для уничтожения подводных лодок противника.

«Альтаир» на Каспии

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, планируется сформировать несколько авиационных отрядов, которые будут оснащены Бе-200. Первый из них появится на Каспийском море. Формирование аналогичных подразделений на других флотах и места их дислокации пока находятся в стадии обсуждения, пояснили собеседники издания.

В настоящее время Минобороны уже законтрактовала шесть «Альтаиров». По словам начальника морской авиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина, в нынешнем году ожидается поставка трёх Бе-200. Первый из них уже передан в военно-морской учебный центр в Ейске, где началась его опытная эксплуатация. 24 июля этот самолёт примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Ранее Каспийская флотилия не имела собственной авиации. Небольшие авиаотряды включали в ее в состав лишь в Гражданскую и Великую Отечественную войну. Теперь Каспийское море станет для летающих лодок учебным полигоном. В такой роли оно использовалось ещё с советских времён, когда там испытывали различные экранопланы, включая знаменитый «Лунь», получивший за рубежом прозвище «Каспийский монстр» — это огромный аппарат с противокорабельными крылатыми ракетами на борту.

Экраноплан «Лунь», 1994 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Жигайлов

В первую очередь Бе-200 будут нужны при проведении поисково-спасательных операций и охраны водных районов, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Самолет может садиться и взлетать с воды даже при сильном волнении — это редкое качество для современной техники, — рассказал «Известиям» специалист. — Также есть противопожарные модификации амфибии, которые могут набирать воду и распылять ее над горящими объектами — Бе-200 хорошо подходит для тушения огня на больших площадях. Аппарат имеет большой потенциал для модернизации. В частности, он разрабатывался с возможностью его применения как противолодочного. В СССР гидросамолеты были на всех флотах и играли важную роль.

200 миль от берега

Минобороны заявило, что будет использовать Бе-200 в мирных целях. Первая партия изготавливается в поисково-спасательном варианте, сохранившем также способность тушения пожаров.

Самолёт способен до шести часов патрулировать в двухсотмильной зоне от берега. Для наблюдения и поиска пострадавших он оснащён специальной оптической наблюдательной станцией, включающей тепловизионный канал. С его помощью Бе-200 может работать даже ночью и в условиях тумана. На борту амфибии, которая может садиться прямо в море, есть места для 45 человек, надувная лодка и средства помощи пострадавшим.

В 2019 году самолет продемонстрировали с подвесными спасательными контейнерами КАС-150. Такие используются авиацией ВМФ для оказания помощи потерпевшим бедствие на воде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

В одноразовые контейнеры в зависимости от комплектации могут быть загружены различные предметы снабжения и спасательное имущество, включая лодку, надувной плот и даже одежду. Их сбрасывают в тех случаях, когда обстановка не позволяет сесть на воду из-за сильных волн или недостаточно длинного участка свободной акватории.

Сейчас на вооружении Минобороны состоят немногочисленные самолеты-амфибии Бе-12. Ими оснащены Черноморский и Тихоокеанский флоты. Кроме поисково-спасательных задач эти машины занимаются противолодочными задачами. По словам министра обороны Сергея Шойгу, возможно использование в этой роли в перспективе и Бе-200.

Реактивная амфибия

Известно, что контракт на первые три Бе-200 был подписан между Минобороны и ТАНТК им. Г.М. Бериева в конце 2018 года. Самолёты заказали в поисково-спасательной конфигурации, отличающейся от техники МЧС. Тем не менее военные машины сохраняют и функцию пожаротушения.

Это уже не первая попытка военного ведомства получить новые самолеты-амфибии. В 2013-м оно подписало контракт на поставку шести Бе-200. Но из-за проблем с налаживанием производства самолёта в Таганроге он оказался сорван. В 2017 году Минобороны расторгло договор.

Судьба нынешнего контракта сложилась успешнее. Спустя чуть больше года после его подписания, 14 февраля 2020 года «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщила о первом полете Бе-200. Судя по репортажам с завода, в высокой степени готовности на нем находятся ещё пара самолетов для военных.

Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках гособоронзаказа к 2027 году планируется построить до 16 Бе-200, а ещё шесть закажет МЧС. Проблема заключается в украинском двигателе, который необходимо заменить. Рассматриваются варианты его импортозамещения на российско-французский SaM-146, разработанный для самолета «Сухой Суперджет», или на перспективный отечественный ПС-10.

В гражданском варианте Бе-200 выпускают с 1998 года. Двенадцать машин построили для российского МЧС. Еще одну использует МЧС Азербайджана. В России их применяют как для тушения пожаров, так и для поисково-спасательных работ на море.

Справка «Известий» Бе-200 — самый большой современный самолёт-амфибия с реактивными двигателями. Он может взлетать не только с сухопутных аэродромов, но и с воды. Расположенные над крылом мощные двигатели Д-436ТД позволяют ему развивать крейсерскую скорость 710 км/ч. Самолет садится на море и пресные водоемы с высотой волны до 1,3 м. Для базирования на земле ему достаточно бетонной полосы длиной 1,8 км, на воде — акватории 2,5 км.

Антон Лавров, Роман Крецул