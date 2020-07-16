Войти
Деловая газета "Взгляд"

Киев объяснил появление кораблей НАТО в Черном море

114
0
0
Тральщик-искатель мин "Цибър" типа Tripartite ВМС Болгарии (бывший бельгийский М 922 Myosotis)
Тральщик-искатель мин "Цибър" типа Tripartite ВМС Болгарии (бывший бельгийский М 922 Myosotis).
Источник изображения: dnes.dir.bg

Корабли НАТО зашли в акваторию Черного моря, поскольку они принимают участие в военных учениях с Украиной и Болгарией, сообщил офис украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Подразделения второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины", – говорится в сообщении офиса в Facebook.

В скором времени корабли посетят болгарский порт Бургас и порт Одесса. Мероприятия будут проходить с соблюдением ограничений, связанных с коронавирусом.

В начале июля ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Черноморский флот начал отслеживать передвижение кораблей НАТО в акватории Черного моря.

Позднее Украина и НАТО условились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
25.12.2019
Три года не был: американский эсминец зашел в порт Одессы
10.10.2019
В США предложили усилить контроль НАТО за Черноморским бассейном
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
26.02.2019
К Украине идет эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин