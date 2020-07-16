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Российская газета

В Минобороны рассказали об испытаниях новейших образцов космической техники

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" со спутником "Космос-2542", предположительно, в рамках второго испытания спутника-инспектора по ОКР "Нивелир". Плесецк, 25.11.2019
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" со спутником "Космос-2542", предположительно, в рамках второго испытания спутника-инспектора по ОКР "Нивелир". Плесецк, 25.11.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

Об испытании новейшей космической техники рассказали в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники было проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что в результате военными специалистами получена "ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления".

Других деталей в Минобороны не раскрыли.


Иван Петров

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Минoбороны РФ
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