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Известия.ru

Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства, обнародованном 15 июля.

В испытаниях использовали специализированную аппаратуру малого космического аппарата.

«В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления», — цитирует «Интерфакс» сообщение министерства.

Агентство отмечает, что под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе для сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводить в мирных целях — внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных — для воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

В июле 2019 года с космодрома Плесецк ракета «Союз-2.1В» доставила на орбиту четыре спутника в интересах Минобороны России. На следующий день специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения «Волга» и этих четырех спутниках — «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538».

В начале августа в Минобороны сообщили, что «Космос-2535» и «Космос-2536» предназначены для исследования воздействия на российскую орбитальную группировку искусственных и естественных факторов космоса.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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