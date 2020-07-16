В США ищут подрядчиков на производство советского вооружения

Вооруженные силы США хотят получить оружие для своих союзников, разработанное в Советском Союзе. Речь идет о боеприпасах и оружии, которое производилось в СССР и применялось странами бывшего Восточного блока. Российские производители осудили эти планы, назвав их кражей. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Издание ссылается на сообщение о новом контракте, где указано, что это оружие «невозможно приобрести через систему снабжения вооруженных сил». Конечная цель — заключить пятилетний контракт (с 2022 по 2026 год) на выпуск оружия и боеприпасов, которое будет доставляться в Соединенные Штаты и на зарубежные базы.

В список входят разработанные еще в Советском Союзе противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, снаряды для гаубиц и минометов, начиная с легких 60-миллиметровых до тяжелых 152-миллиметровых снарядов, 125-миллиметровые танковые снаряды, 23-миллиметровые и 30-миллиметровые пушечные боеприпасы, противотанковые ракеты РПГ, а также автоматы Калашникова и патроны для них».

Как отмечает Forbes, приобрести разработанное в Советском Союзе оружие, возможно, будет не так просто. В презентации вооруженных сил США говорится о таких проблемах, как «ограниченность источников поставок» и нежелание некоторых европейских стран разрешать транзит этого оружия через свои территории. Еще одним препятствием является то, что Вашингтон может отказаться от сотрудничества с некоторыми поставщиками по политическим причинам.

Идея использовать оружие иностранного производства не нова, обращает внимание журнал. Разведывательные агентства и силы специального назначения по всему миру долгое время использовали иностранное оружие в рамках скрытых операций, чтобы сохранить возможность правдоподобно отрицать свою причастность к ним.

«Так, в 2017 году американское командование сил специальных операций предложило американским производителям выпускать разработанные в Советском Союзе тяжелые и легкие пулеметы, которые можно было бы поставлять американским союзникам.

Российские производители осудили эти планы, назвав их кражей», - указывает Forbes.

Советское вооружение удобно, поскольку множество правительств и группировок, которые пользуются поддержкой Соединенных Штатов, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, использовали советское оружие в течение многих лет.

Современное американское оружие в большинстве случаев превосходит старое оружие времен холодной войны. Однако современное оружие является более сложным в применении, требует более трудоемкого технического обслуживания, а также специальной подготовки, которая необходима для использования оружия, произведенного на Западе. Автоматы Калашникова и гранатометы РПГ-7, конечно, были разработаны давно, но они прочные и надежные, и военные самых разных стран, от Никарагуа и Сомали до Сирии, знают, как ими пользоваться.