Войти
РИА Новости

Минтранс оценил возможные сроки вывода беспилотников на российские дороги

107
0
0
Тестирование беспилотного автомобиля
Тестирование беспилотного автомобиля.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что к 2024 году удастся поэтапно вывести высокоавтоматизированные транспортные средства на дороги России без присутствия инженера-испытателя в салоне, рассказал замглавы Минтранса Алексей Семенов на онлайн-дискуссии по беспилотным автомобилям.

"Сегодня мы в рамках поручения главы государства разрабатываем комплекс мероприятий, направленный на обеспечение возможности тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированного транспорта без присутствия инженера-испытателя в салоне. Разработаны проекты на основе заинтересованных органов - это Минэк, МВД России, Минпромторг, и отечественных технологических партнеров - это "Яндекс", Сбербанк, "Камаз", "Группа ГАЗ". Реализация мероприятия, мы ожидаем, позволит к 2024 году поэтапно запустить беспилотники на дороги с учетом обеспечения необходимого уровня безопасности", - говорит Семенов.

По его словам, на данный момент фактически пройден первый этап технологической готовности высокоавтоматизированного транспорта и идет переход ко второму этапу - это практическое внедрение массового использования этих технологий.

"Здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее серьезных препятствий для полноценного безопасного внедрения беспилотного транспорта - это отсутствие полного комплекта нормативной базы. Такая ситуация не только в России, во многих странах проблема состоит в том же, и, конечно, вопросы безопасности транспорта - как в России, так и во всем мире - приоритет в работе регуляторов", - поясняет Семенов.

Также, по словам замминистра, текущий комплекс мероприятий включает в себя, прежде всего, мероприятия по разработке нормативно-правовой базы, нормативно-технической базы, предусматривает решение принципиальных вопросов классификации и учета порядка расследования правонарушений с участием высокоавтоматизированных транспортных средств, а также прав и обязанностей участников дорожного движения.

"Мы также предусмотрели разработку и создание цифровых интеллектуальных систем учета и организации движения высокоавтоматизированного транспорта, создания специальных тестовых зон для проведения отдельных процедур опытной эксплуатации. В настоящее время проект проходит межведомственное согласование для дальнейшего направления в правительство РФ, работа по комплексу этих мероприятий достаточно сложная, вестись она будет через призму обеспечения безопасности", - подчеркнул он.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.10.2019
Интервью с генеральным директором АО "НИИ Вектор" Сергеем Скорых
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
10.01.2019
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
28.12.2016
Беспилотники не вписались в бюджет
24.12.2015
«Мы обезопасились от катастрофических последствий»
14.07.2015
Группа ГАЗ подключается к искусственному интеллекту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин