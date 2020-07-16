Минтранс оценил возможные сроки вывода беспилотников на российские дороги

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минтранс РФ ожидает, что к 2024 году удастся поэтапно вывести высокоавтоматизированные транспортные средства на дороги России без присутствия инженера-испытателя в салоне, рассказал замглавы Минтранса Алексей Семенов на онлайн-дискуссии по беспилотным автомобилям.

"Сегодня мы в рамках поручения главы государства разрабатываем комплекс мероприятий, направленный на обеспечение возможности тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированного транспорта без присутствия инженера-испытателя в салоне. Разработаны проекты на основе заинтересованных органов - это Минэк, МВД России, Минпромторг, и отечественных технологических партнеров - это "Яндекс", Сбербанк, "Камаз", "Группа ГАЗ". Реализация мероприятия, мы ожидаем, позволит к 2024 году поэтапно запустить беспилотники на дороги с учетом обеспечения необходимого уровня безопасности", - говорит Семенов.

По его словам, на данный момент фактически пройден первый этап технологической готовности высокоавтоматизированного транспорта и идет переход ко второму этапу - это практическое внедрение массового использования этих технологий.

"Здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее серьезных препятствий для полноценного безопасного внедрения беспилотного транспорта - это отсутствие полного комплекта нормативной базы. Такая ситуация не только в России, во многих странах проблема состоит в том же, и, конечно, вопросы безопасности транспорта - как в России, так и во всем мире - приоритет в работе регуляторов", - поясняет Семенов.

Также, по словам замминистра, текущий комплекс мероприятий включает в себя, прежде всего, мероприятия по разработке нормативно-правовой базы, нормативно-технической базы, предусматривает решение принципиальных вопросов классификации и учета порядка расследования правонарушений с участием высокоавтоматизированных транспортных средств, а также прав и обязанностей участников дорожного движения.

"Мы также предусмотрели разработку и создание цифровых интеллектуальных систем учета и организации движения высокоавтоматизированного транспорта, создания специальных тестовых зон для проведения отдельных процедур опытной эксплуатации. В настоящее время проект проходит межведомственное согласование для дальнейшего направления в правительство РФ, работа по комплексу этих мероприятий достаточно сложная, вестись она будет через призму обеспечения безопасности", - подчеркнул он.