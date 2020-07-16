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РИА Новости

Снова поставляем. Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

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Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. Россия возобновила поставку за рубеж аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Начали поставлять защитные костюмы в Туркменистан и готовимся к тендерам в Бразилии. Антисептики и дезинфектанты закупаются странами Персидского Залива. Мы снова начали поставлять за рубеж аппараты искусственной вентиляции легких", – цитирует Мантурова РИА Новости.

Кроме того, Россия будет поставлять за рубеж отечественные тест-системы для выявления коронавируса, добавил министр. В частности, пилотные партии уже закупили Австрия и Египет, на данный момент ведутся переговоры с Болгарией, Сербией, Пакистаном и ОАЭ.

В июне-месяце в России нарастили производство аппаратов ИВЛ почти в 35 раз, с 60 до двух тысяч штук в месяц. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщал, что выпуск аппаратов ИВЛ "Авента-М" продолжается для выполнения условий всех заключенных контрактов, в том числе экспортных.

Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на одном из заводов КРЭТ, после пожара в московской и петербургской больницах, из-за которых в общей сложности погибли семь пациентов.

В ходе проверки ведомство не выявило прямой связи между возгораниями и нарушениями, обнаруженными в работе аппаратов ИВЛ "Авента-М". Вместе с тем Росздравнадзор предписал отозвать находящиеся в обращении аппараты и отправить их на перепроверку.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Денис Мантуров сообщил, что Россия направила свыше 600 аппаратов ИВЛ в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию.

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Австрия
Белоруссия
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Сербия
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Узбекистан
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Мантуров Денис
Чемезов Сергей
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