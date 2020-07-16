Помпео призвал Китай пересмотреть введение санкций против Lockheed Martin

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США сожалеют в связи с намерением Пекина ввести санкции против американской компании Lockheed Martin за поставки оружия Тайваню и надеются на пересмотр этого решения, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Я сожалею, что Коммунистическая партия Китая приняла решение выступить с такой угрозой против Lockheed Martin, они делают это не впервые против американского поставщика, работающего в рамках программы, действующей между Соединенными Штатами и Тайванем", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте США.

"Я сожалею, надеюсь, что они пересмотрят это решение и не будут реализовывать его", - добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что в случае с Lockheed Martin "американская компания ведет бизнес в соответствии с действующей внешней политикой США".

Во вторник МИД КНР объявил, что Пекин вводит санкции против американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком сделки на продажу военного оборудования Тайваню. Ранее госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации систем Patriot на общую сумму 620 миллионов долларов. Главным подрядчиком сделки выступает компания Lockheed Martin.

Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики.