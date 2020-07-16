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РИА Новости

Столкновение на армяно-азербайджанской границе: последние данные

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Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения.
Источник изображения: © AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. В Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении пункта управления подразделения ВС Армении; в свою очередь, в пресс-службе армянского военного ведомства заявили о заступлении на постоянное боевое дежурство на границе двух государств истребителей Су-30СМ.

Согласно заявлению главы пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, огнем подразделений азербайджанских ВС "был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений вооруженных сил Армении", передает РИА Новости.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, истребители Су-30СМ ВВС Армении заступили в среду на боевое дежурство на границе с Азербайджаном, которое будет носить постоянный характер. Накануне Степанян прокомментировала, что истребители заняты ежедневной боевой подготовкой, и это не связано с эскалацией на границе двух государств.

Ранее в среду Степанян сообщила на странице в Facebook о соблюдении режима прекращения огня на границе с Азербайджаном.

"На данный момент (14:57 мск – ред.) режим прекращения огня на границе в основном сохраняется. Инцидентов и прицельной стрельбы не зафиксировано. Ситуация по всей протяженности границы полностью контролируется подразделениями вооруженных сил Армении", –написала Степанян.

По факту обстрелов на армяно-азербайджанской границе СК Армении возбудил шесть уголовных дел. Согласно данным пресс-службы ведомства, одно из них касается ранения двух полицейских, остальные – обстрелов населенных пунктов, в частности, Чинари и Берд.

Как заявил РИА Новости посол Армении в РФ Вардан Тоганян, в Ереване не исключают, что нынешняя эскалация может быть связана с планами Баку перейти к новому "большому вторжению уже на карабахском направлении". В среду Армения уведомила действующего председателя ОБСЕ о размещении военными Азербайджана огневых точек в населенных пунктах. Кроме того, заявил Тоганян, Ереван надеется, что Россия воспользуется своим влиянием и возможностями для снижения эскалации на армяно-азербайджанской границе.

В воскресенье, 12 июля, радио Sputnik сообщило о начале боестолкновений на границе Армении и Азербайджана.

По заявлениям сторон, обстрелы продолжаются в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Обе стороны возлагают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали участников к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

В ОБСЕ призвали обе стороны к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

Ранее радио Sputnik сообщало, что посол Армении в РФ Вардан Тоганян оценил вероятность поставок дополнительного оружия Еревану из России.

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Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
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