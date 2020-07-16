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ТАСС

В США запустили ракету-носитель с четырьмя разведывательными спутниками

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МБР Minotaur IV
Запуск МБР Minotaur IV.
Источник изображения: vandenberg.af.mil

Речь идет о ракете Minotaur IV

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель Minotaur IV с четырьмя разведывательными спутниками стартовала в среду с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Трансляция запуска шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщил портал Spaceflightnow.com, спутники предназначены "для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и для сбора информации для политического руководства США, разведывательного сообщества и Министерства обороны США".

24-метровая ракета-носитель Minotaur состоит из трех твердотопливных ступеней снятых с вооружения баллистических ракет Minuteman и Peacekeeper, а также четвертой ступени. которая используется при коммерческих пусках. Пуски ракет-носителей Minotaur осуществлялись 26 раз, все они были успешными. 16 раз ракеты использовались для вывода спутников на орбиту с острова Уоллопс, базы Вандерберг (штат Калифорния), с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), а также с острова Кодьяк (штат Аляска), а 10 пусков ракеты осуществлялись по суборбитальным траекториям.

Последний пуск Minotaur с космодрома на острове Уоллопс был осуществлен в 2013 году. Тогда на траекторию полета к Луне был выведен аппарат для анализа лунной пыли LADEE.

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Minotaur IV
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