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Интерфакс-АВН

Дрон ВВС США провел девятичасовую разведку у южных рубежей России

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RQ-4A Global Hawk.
RQ-4A Global Hawk.
Источник изображения: Bobbi Zapka/ wikipedia

Лондон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Дальний разведывательный беспилотник ВВС США в среду совершил многочасовой полет вблизи границ РФ на Черном море, Кавказе, а также российских областей, граничащих с Донбассом, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, беспилотник RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где выполнял задание вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.

На обратном пути RQ-4A Global Hawk, предназначенный для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника, продолжил полет вдоль побережья Кубани и Крыма, который выполнялся на удалении примерно 45-70 км от российского побережья и на высоте 16 тыс. метров над международными водами Черного моря.

В общей сложности американский дрон находился у южных рубежей России в течение около девяти часов.

После завершения полета у границ РФ на Черном море дрон ВВС США вошел в воздушное пространство Украины над Херсонской областью и направился в Донбасс, где еще длительное время курсировал вдоль линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом в ходе выполнения задания беспилотник несколько раз подлетал на расстояние примерно 37-54 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Как сообщал "Интерфакс", полет по аналогичному маршруту американский дрон RQ-4A Global Hawk совершил 29 июня.

Накануне Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что во вторник истребители Южного военного округа и Северного флота "перехватили" самолёты-разведчики США и Норвегии над Чёрным и Баренцевым морями.

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