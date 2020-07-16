Страны-участницы ядерного соглашения с Ираном консультируются по созыву Совместной комиссии СВПД

Брюссель. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсуждают вопрос о созыве заседания Совместной комиссии СВПД, подтвердила "Интерфаксу" официальный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Набила Массрали.

"Идут консультации между оставшимися участниками СВПД, в том числе по вариантам (повестки - ИФ) для следующей Совместной комиссии, а также с учетом связанных с COVID-19 ограничений на (международные - ИФ) поездки", - сообщила собеседница агентства в среду в Брюсселе.

"Как всегда, мы распространим информацию о следующем заседании Совместной комиссии в соответствующий момент", - добавила пресс-секретарь.

Накануне замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает созыва Совместной комиссии для рассмотрения его претензий к деятельности "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) в рамках СВПД.

"Мы активировали этот механизм, чтобы проинформировать Совместную комиссию о позиции Ирана, который считает, что три европейские страны нарушили свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы", - сказал Аракчи.

По словам замминистра, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который является координатором Совместной комиссии, консультируется с другими участниками СВПД о сроках созыва заседания по запросу Ирана.

"Мы ожидаем результата этих консультаций", - заявил Аракчи, выразив надежду, что заседание комиссии состоится в ближайшее время.

"Если один из участников СВПД не выполняет свои обязательства или нарушает их, другая сторона вправе подать жалобу в Совместную комиссию на основе механизма разрешения споров", - подчеркнул высокопоставленный иранский дипломат.