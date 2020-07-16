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Российская газета

"РГ" публикует закон о льготах и пенсии для женщин-военнослужащих

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Сразу два закона, меняющих жизнь военнослужащих, публикует "Российская газета". Первый закон касается женщин в погонах. До сих пор в случае мобилизации в строй можно было поставить практически всех граждан, пребывающих в запасе.

Военнослужащие при объявлении мобилизации должны, согласно закону, продолжать проходить военную службу. Исключение предусмотрено только для военнослужащих женского пола, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Им разрешено уволиться и заняться воспитанием детей, пока "мужчины повоюют".

Официально проигнорировать мобилизационные мероприятия и досрочно уйти "на гражданку" законодатели разрешили и беременным. Согласно новому закону "военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы".

Это важно для получения пенсии и всех льгот. Чтобы, уволившись, дама не потеряла на них право.

Второй закон касается обеспечения военнослужащих жильем. Согласно изменениям в Закон "О статусе военнослужащих" при безвозмездной передаче жилья военным право собственности станут регистрировать на основании выписок из соответствующих решений. Формы выписки из решения о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно и акта приема-передачи жилого помещения предстоит определить правительству РФ.

Кроме того, при согласии военного и членов его семьи они смогут получить жилье площадью меньше предусмотренного законодательством норматива, но не менее учетной нормы площади в соответствующем населенном пункте.

Нуждающиеся в жилье члены семей военных, погибших (умерших) в период прохождения службы будут обеспечиваться им независимо от общей продолжительности такой службы.

Поправки вступают в силу со дня опубликования.


Иван Петров

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Страны
Россия
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