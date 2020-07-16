В Норвегии обеспокоились «имитацией атак» российской боевой авиации

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Норвегия обеспокоена повторяющимися имитациями атак российских боевых самолетов на норвежские цели. Об этом заявил посол Норвегии в России Руне Ресаланд в интервью "Интерфаксу".

По словам посла, российские боевые самолеты неоднократно имитировали нанесение ударов по норвежским целям, что угрожает безопасности страны и "сильно беспокоит Осло". Ресаланд надеется, что в дальнейшем такие провокации прекратятся.

Другим примером деятельности, которая не способствует добрососедству, является ряд повторяющихся имитаций атак боевыми самолетами, направленных на норвежские цели

- заявил он.

Еще одним "беспокойством" Норвегии является усиление военной активности России в Арктике, в том числе проведение манёвров с использованием боевого оружия у берегов королевства, добавил посол.

Россия развернула новое оружие, в том числе большой дальности, увеличила количество учений, в том числе в морских районах вокруг Норвегии. Мы наблюдаем, что РФ чаще, чем прежде, проводит манёвры в районах, более удалённых от её границ на юг и на запад

- заявил он, добавив, что Россия, сама обладающая обширными морскими пространствами, предпочитает проводить учения почему-то у берегов Норвегии.