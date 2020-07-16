STV-410 и STV-416: вьетнамские автоматные гибриды

Во Вьетнаме представили гибриды автоматов, вобравшие в себя черты советского и израильского стрелкового оружия. Сегодня, 15 июля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что завод Z111 и Главное управление оборонной промышленности Вьетнама представили два новых варианта автоматов, построенных на базе АК.

Новые модели получили названия STV-410 и STV-416. Технической информации об автоматах практически нет, но опубликованные фотографии позволяют разглядеть в них основу от АК, а также некоторые элементы израильских автоматов Galil ACE, которые также по лицензии производятся на заводе Z111.

Автомат STV-410 Источник изображения: thefirearmblog.com

Ранее Warspot писал, что на заводе Z111 налажена сборка винтовок ОСВ-96, израильских автоматов Galil, а также пистолетов-пулемётов STL-15 (вьетнамской копии ПП-19 «Бизон»).