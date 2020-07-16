Войти
WarSpot

STV-410 и STV-416: вьетнамские автоматные гибриды

105
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Во Вьетнаме представили гибриды автоматов, вобравшие в себя черты советского и израильского стрелкового оружия. Сегодня, 15 июля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что завод Z111 и Главное управление оборонной промышленности Вьетнама представили два новых варианта автоматов, построенных на базе АК.

Новые модели получили названия STV-410 и STV-416. Технической информации об автоматах практически нет, но опубликованные фотографии позволяют разглядеть в них основу от АК, а также некоторые элементы израильских автоматов Galil ACE, которые также по лицензии производятся на заводе Z111.

Автомат STV-410

Источник изображения: thefirearmblog.com

Ранее Warspot писал, что на заводе Z111 налажена сборка винтовок ОСВ-96, израильских автоматов Galil, а также пистолетов-пулемётов STL-15 (вьетнамской копии ПП-19 «Бизон»).

Автомат STV-416

Источник изображения: thefirearmblog.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Израиль
Продукция
ОСВ-96
П-19
Похожие новости
26.03.2020
Со «шнеком» под стволом
11.11.2019
Во Вьетнаме началась массовая модернизация автоматов Калашникова
11.06.2019
В состав ВМС Шри-Ланки введен бывший американский патрульный корабль Sherman
05.02.2018
Сделай сам: какое русское оружие производят за рубежом
17.01.2018
Вьетнам приступил к производству снайперской винтовки ОСВ-96
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин