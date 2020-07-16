Войти
Известия.ru

«Роскосмос» призвал сохранить космическое пространство свободным от оружия

104
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/DPA

Космическое пространство необходимо сохранить свободным от оружия, заявил в среду, 15 июля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на конференции глав космических ведомств стран БРИКС.

«Роскосмос» придерживается той точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, подходы к его изучению и освоению должны опираться на принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды», — приводит «Интерфакс» слова Рогозина, который призвал сохранить космос свободным от оружия любого вида.

Он также призвал сохранить космос пригодным «для долгосрочного и устойчивого использования как нашим, так и будущими поколениями».

17 июня заместитель помощника главы американского оборонного ведомства Стивен Китэй сообщил, что Пентагон завершил разработку «Стратегии обороны в космосе». Документ, в котором были определены приоритетные задачи для военного ведомства США по космосу на ближайшие 10 лет, был подготовлен в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая.

В МИД РФ прокомментировали документ, заявив, что публикация подтверждает агрессивность нынешнего курса Вашингтона в этой сфере. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что документ отражает конечную цель всей стратегии Штатов в космосе, а именно полное военное превосходство.


В апреле МИД выразил уверенность в том, что США будут первой страной, которая разместит оружие в космосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БРИКС
Похожие новости
09.10.2019
Союз покорителей Марса
29.11.2016
Космос по-китайски
01.09.2015
Лунный бюджет Роскосмоса попал под секвестр
03.02.2015
На Луну — и подешевле
05.09.2014
Для управления ГЛОНАСС создается специальная компания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:23
  • 1
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:20
  • 1
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии
  • 15.07 23:04
  • 1
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 15.07 22:47
  • 33
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 15.07 21:32
  • 6
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 15.07 21:09
  • 6
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 15.07 20:53
  • 1
Танковая афера: Украина предлагала Т-90С Индии "скрестить" с Т-84БМ "Оплот"
  • 15.07 19:46
  • 2
"Роскосмос" начал разработку ракеты среднего класса с метановым двигателем
  • 15.07 19:40
  • 8
Российский флот будет расти не по дням, а по часам
  • 15.07 18:40
  • 187
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 15.07 17:09
  • 4
Под шум «Прибоя»: российские «Мистрали» заложат в ближайшие дни
  • 15.07 15:51
  • 4
Рогозин назвал американские пилотируемые корабли гламурной версией «Союза»
  • 15.07 15:42
  • 6
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин