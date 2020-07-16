Рогозин заявил, что космос необходимо сохранить свободным от оружия любого типа

Он также отметил, что нужно сохранить космос пригодным для долгосрочного и устойчивого использования как нынешним, так и будущими поколениям

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Космос является достоянием всего человечества и его необходимо сохранить свободным от любого оружия. Об этом заявил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, открывая видеоконференцию глав космических ведомств стран БРИКС.

"Роскосмос придерживается той точки зрения, что космос является достоянием всего человечества. Подходы к его изучению, освоению должны опираться на принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды. Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, сохранить его пригодным для долгосрочного и устойчивого использования как нынешним, так и нашими будущими поколениями", - сказал Рогозин.

По его словам, этот подход, подкрепленный существующими нормами международного космического права, позволит избежать появления напряженности в международных отношениях и "будет способствовать социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения не в отдельно взятых странах, а в целом во всем мире".

Рогозин подчеркнул, что БРИКС продолжает играть важную роль в мировой экономике, объединяя производственный и научный потенциалы входящих в это объединение стран в стремлении к устойчивому развитию.

"Учитывая, что за последние десять лет резко выросло число участников космической деятельности, появились новые направления ее развития, в рамках БРИКС нам необходимо наращивать сотрудничество как в научно-технической области, так и в вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности, обеспечения на национальном и международном уровнях ее защищенности от различных вызовов и угроз, повышения безопасности космических операций", - отметил глава Роскосмоса.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.